Lecco-Bari domenica 03 dicembre 2023 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 2 dicembre 2023) Dopo il pareggio contro la Feralpisalò ultima in classifica, e la netta sconfitta al “San Nicola” contro il Venezia, ilha perso leggermente contato con la zona playoff che ora dista quattro punti mentre l’area playout, nella quale staziona il, è cinque punti più in basso. Dopo il tour de force che l’ha InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre News in Rete:

Serie B, i risultati della 15giornata LIVE

...in programma domenica 3 dicembre alle 16.15 su Sky Sport 253 e in streaming su NOW BRESCIA - SAMPDORIA in programma domenica 3 dicembre alle 16.15 su Sky Sport 251 e in streaming NOW...

LCN Warm Up | Lecco-Bari | 2 dicembre 2023 LCN Sport

Verso Lecco-Bari, Marino: "Dobbiamo reagire e cancellare le ultime due partite" BariToday

LIVE TB - Diretta Goal Serie B: tris della Ternana, torna avanti il Modena

Domani in programma i tre posticipi che chiudono il turno: Brescia-Sampdoria, Lecco-Bari e Sudtirol-Como. Annunciate le formazioni ufficiali delle cinque sfide in programma alle ore 14. Come detto, ...

Bari, Marino: "C'è da lavorare sui problemi per migliorarci"

Non contano i numeri ma l’atteggiamento. Questa in sintesi la conferenza stampa di Pasquale Marino all’antivigilia della sfida con il Lecco. Il Bari ha recuperato quasi tutti e va ...