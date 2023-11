Svolta a Sanremo | l’annuncio bomba di Amadeus cambia tutto

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 29 novembre 2023), in vista di2024 ha annunciato in diretta numerose novità per la prossima edizione del festival della musica italiano Inizia a prendere forma la nuova edizione del festival della musica di. Infatti, il direttore artistico e conduttore,ha annunciato diverse novità per il 2024. La prossima edizione diandrà in diretta dal 6 al 10 Febbraio e presenterà numerose novità., in collegamento al Tg1, ha annunciato ufficialmente quali saranno i personaggi che lo accompagneranno durante le cinque serate del festival. I volti che co-condurranno il festival disaranno volti molto noti al pubblico italiano, infatti, saranno presenti diverse ex concorrenti. Inoltre, durante l’ultima serata ci sarà anche un ritorno molto ...