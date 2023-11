Politano | «Siamo stati troppo frenetici nel primo tempo»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Matteoha parlato a Prime Video nell’intervallo del match tra Napoli e Real Madrid valido per la quinta gara della fase ai gironi di Champions League: «Abbiamo fatto un bel, ma. Dobbiamo girar palla come fanno loro, dobbiamo imparare tanto dal Real». Il Napoli è in svantaggio 2-1. Al gol di Simeone hanno risposto Rodrygo e Bellingham. LE DICHIARAZIONI PRECEDENTI DELL’ATTACCANTE DEL NAPOLI: «Mario Giuffredi è entrato nella mia vita in un momento un po’ particolare, è stato tre giorni a casa mia quando dovevo cambiare agente, è stata un’arma in più a suo favore. Abbiamo affrontato tante scelte assieme, lo scorso anno avevamo pensieri sul rimanere o no a Napoli, insieme a Mario che mi spingeva a rimanere perché pensava ...