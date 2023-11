La parrucchiera che organizzò il caffè fra Ilary e l’uomo misterioso | quello che disse Totti e la sua reazione

Leggi su biccy

(Di martedì 28 novembre 2023) Si chiama Alessia Solidani la– nonché grande amica- cheil famosoBlasi con un altro uomo, tale Cristiano Iovino. A tirarla in mezzo è stato Francescolo scorso anno, quando – fra le pagine del Corriere della Sera – etichettò lacome la principale causa della crisi fra lui e. “Un anno fa, era estate e più persone di cui mi fido mi hanno riportato delle cose. Mi hanno detto ‘guarda cheha un altro uomo’, anzi più di uno ad esser preciso. Non ci volevo credere. Poi però ho scoperto tutto. In venti anni che stiamo insieme non le avevo mai preso il telefono e nemmeno lei l’aveva fatto. Però a dirmi questa cosa erano state persone fidatissime. Quindi mi è venuto il dubbio e ho guardato. E ...