(Di sabato 18 novembre 2023) Un delitto «strano». Nelle parole di un investigatore c'è la sintesi di quello che si presenta come un vero e proprio rompicapo per chi deve risolvere il caso dell'omicidio...

Francesca Romeo - guardia medica uccisa in un agguato nel Reggino : aveva appena finito il turno ed era in macchina con il marito

Francesca Romeo - guardia medica uccisa in un agguato nel Reggino : aveva appena finito il turno ed era in auto con il marito (interrogato). L'obiettivo era la dottoressa

Francesca Romeo - guardia medica uccisa in un agguato nel Reggino : aveva appena finito il turno ed era in auto con il marito (interrogato). L'obiettivo era la dottoressa

E' questa per ora l'unica certezza degli investigatori che stanno cercando di fare luce sull'omicidio di un medico calabrese,, 67 anni . La dinamica Aveva appena terminato il turno ...

Dottoressa di una guardia medica uccisa in un agguato a colpi di fucile RaiNews

Con l'omicidio di Romeo sale a quattro il numero dei medici uccisi in Calabria ReggioToday

Una dottoressa in servizio alla guardia medica è stata uccisa in un agguato a Santa Cristina in Aspromonte, nel Reggino. La vittima è Francesca Romeo, medico di 67 anni. La donna ...Sabato 18 novembre in onda la finale di Tu Si Que Vales. I 16 finalisti si contendono il premio di 100 mila euro in gettoni d'oro. All'inizio della puntata, Luciana Littizzetto ha ...