Serie A | gli squalificati della 12ª giornata | le stangate dopo Lecce-Milan

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 14 novembre 2023) Sono arrivate le decisioni del giudice sportivola 12ªdel campionato diA. Continua la marcia inarrestabile dell’Inter, in grado di vincere in casa contro il Frosinone. Non si ferma la Juventus (2-1 al Cagliari), solo un pareggio per ilsul campo del. L’attaccante Giroud è stato fermato per due turni. A reti inviolate il derby di Roma, in zona salvezza colpo dell’Empoli a Napoli. Ecco l’elenco degli. Provvedimenti anche nei confronti dei dirigenti del. Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corsoriunione del 14 novembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 15.000,00: alla ...