Il male non esiste | il film di Hamaguchi Ryusuke arriva nei cinema italiani | ecco quando

Leggi su movieplayer

(Di martedì 7 novembre 2023)potremo vedere nelle sale italiane Ilnon, ildiretto dal Premio Oscar("Drive My Car").in sala mercoledì 6 dicembre sotto il doppio segno della Tuckere della TeodoraIlnon(Evil Does Not Exist) di! Vincitore a Venezia del Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria e osannato dalla critica di tutto il mondo, ilè il nuovo attesissimo progetto del regista premio Oscar per Drive My Car. Nel villaggio di Mizubiki, vicino a Tokyo, un'azienda senza scrupoli vuole costruire un campeggio di lusso (glamping) rischiando di rompere l'equilibrio ...