Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2023 ore 19 | 45

(Di martedì 3 ottobre 2023)DEL 3 OTTOBREORE 19.35 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA PER INCIDENTE TRA PISANA E OSTIENSE E IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA #FIUMICINO E #AURELIA SUL TRATTO URBANO CODE PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULL’A91FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE RACCORDO ANULARE CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI CODE SU VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA FARNESINA INFINE, CODE SULLA COLOMBO ALTEZZA VITINIA IN DIREZIONE OSTIA È TUTTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral