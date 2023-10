Jannik Sinner e tutti i tennisti italiani entrati in Top 5

ROMA - Un successo storico perquello ottenuto nella semifinale dell'Atp di Pechino contro Carlos Alcaraz , perché consentirà all'altoatesino di innalzarsi al quarto posto del ranking Atp come nella storia del tennis ...Straordinario: ai China Openvince il tie - break del primo set e stravince il secondo set contro un impotente Carlos Alcaraz 7 - 6 6 - 1 dopo un'ora e 54 minuti di gioco. In finalissima giocherà contro Daniiil ...

Sinner-Alcaraz, Atp Pechino, risultato: Jannik vince 7-6, 6-1, va in finale e diventa numero 4 del mondo Corriere della Sera

ATP 500 Pechino, Jannik annienta Alcaraz e fa la storia: sarà n° 4 ATP Virgilio Sport

(ANSA) - ROME, OCT 3 - Italian tennis great Adriano Panatta said Tuesday he was happy that Jannik Sinner had equalled his 1976 record of being world number four and said he was sure the 22-year-old ...PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si qualifica per la finale del “China Open” (Atp 500 – montepremi 3.633.975 dollari), torneo che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Te ...