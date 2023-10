Fotogallery - Mestre | bus precipita da un cavalcavia | strage

Intanto, la linea ferroviaria- Venezia è stata sospesa. leggi anche Spagna, pullman precipita in fiume Galizia: 7 morti©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Scontro ...d 03 ottobre 2023 21:19, bus precipita da un cavalcavia: strage - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...

A Venezia riflettori puntati sull'arte vetraria e i suoi maestri Sky Arte

Mestre (Venezia), un uomo ucciso in una lite in ascensore: fermati due cugini TGCOM

Il mezzo è caduto da un tratto di via dell'Elettricità ed è finito sul fondo con binari ferroviari che scorre a fianco della strada. Poi ha preso fuoco. Non ancora chiara la dinamica di quanto ...Banca Ifis celebra i 40 anni dalla propria fondazione donando al territorio in cui è storicamente radicata un nuovo spazio pensato per la fruizione dell’arte e della scultura contemporanea: il “Parco ...