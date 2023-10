Non c’è nulla di naturale in un potere che opprime | spero che il popolo del Niger lo capisca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “Ecco il grande compito umanista e storico degli oppressi: liberare se stessi e i loro oppressori”. Così scriveva il grande pedagogista brasiliano Paulo Freire nell’altro millennio col suo noto La pedagogia degli oppressi. Sono parole, concetti, idee, utopie e provocazioni che neppure ci passano più per la mente, tanto sembrano lontane dall’odierno e appiattito pensiero. Tra i punti positivi di un colpo di Stato atipico come quello di Niamey a fine luglio scorso, c’è proprio questo: il tentativo e l’ambizione di uno smascheramento del sistema che sembrava essersi identificato con la realtàdelle cose.di nuovo sotto il sole perché sembra proprio di ogni regime politico, religioso e sociale, apparire come ‘’ e dunque divinamente installato. L’ideologia che ‘naturalizza’ la politica, l’economia e la religione che ...