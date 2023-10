La Confederazione calcistica asiatica lancerà la sua Champions League femminile

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il calcioè in crescita in tutto il mondo. Laha annunciato la creazione e il lancio della propria. “L’AFC sta entrando in una nuova e storica era con iniziative lungimiranti nel calcio di club asiatico maschile e”, ha dichiarato il presidente dell’AFC Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa in un comunicato, come riportato da L’Équipe. L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.

... nello specifico pare sia stato corrotto Reynald Temarii, presidente delladell'Oceania, inducendolo a non votare per la sua Australia. Temarii è stato sospeso dalla Fifa e ...... l'avvocato Géraldine Lesieur e l'ex vicepresidente della Fifa ed ex capo delladell'Oceania, Reynald Temarii. Il mandato d'arresto per bin Hamman risale al 22 giugno scorso ...

Non ci sarà l’obbligo di utilizzo di VAR e GLT nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. La FIFA infatti nei giorni scorsi ha pubblicato il regolamento per le fasi di qualificazione alla Coppa del Mondo ...La tecnologia potrà essere utilizzata, ma non sarà obbligatoria se non negli spareggi dopo la prima fase a gironi.