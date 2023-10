C’è Posta Per Te | anticipazioni dalle registrazioni | 5 ospiti vip e tradimenti

Leggi su biccy

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Come ogni anni, a gennaio tornerà in onda C’èPer Te con una nuova edizione. Proprio in questi giorni negli studi Elios di Roma Maria De Filippi ha registrato le prime storie che vedremo tra qualche mese. In particolare ieri sono state registrate le ospitate di 5 personaggi famosi. Amici News e Superguida Tv hanno reso noto che alla corte di Maria arriveranno tre attori di Terra Amara, Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli. Sorprese a parte, il portale televisivo ha anche svelato che tra le storie ce ne saranno alcune die matrimoni interrotti. Speriamo quindi in qualche bella faida calabrese con tanto di litigi tra ex coniugi. I primidella nuova edizione di #CePerTe: –#SabrinaFerilli; –#PaoloBonolis; –#UgurGunes, #MuratUnalmis e #MelikeIpekYalova (#Yilmaz, #Demir e #Mujgan di ...