Campi Flegrei | cadono calcinacci dopo il terremoto E la gente ora ha paura | «Non ci dicono la verità» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Non sembra aver causato feriti, l’ennesima scossa diverificatisi nella serata di lunedì 2 ottobre nella zone dei, che da settimane registra un crescente sciame sismico. Ma il, che l’Ingv ha catalogato di magnitudo 4.0, ha messo davveroa centinaia di persone, riversatesi in strada. E alcuni danni li ha certamente provocati, come mostra questo filmato ottenuto da Open girato da alcuni cittadini pochi minutila scossa, in via Pisciarelli, nella zona napoletana dei. Diversisono infatti caduti dagli edifici sulla strada. Negli attimi subitoil, riporta intanto l’Ansa, il centralino dei Vigili del fuoco di Napoli è ...