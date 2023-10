(Di domenica 1 ottobre 2023) Ryansvetta anellaCup. L’americano di Penskeinsu Kevine strappa un pass certo per il ‘Round of 8’ dei Playoffs, perfetto nel giro finale a sorprendere i rivali prima dell’ingresso in curva 3-4. Nona affermazione in carriera per il 29enne americano, terza nell’iconico Superspeedway di Lincoln (Alabama). Ryan( Menards/Pennzoil Ford #12) ha firmato la Stage 1, fase molto concitata che nel finale ha visto in difficoltà Ross Chastain (Worldwide Express Chevrolet #1). Il nativo dello Stato della Florida è entrato in contatto con Kyle Busch (X World Wallet Chevrolet #8), la coppia era in bagarre per il primato insieme a Ricky Stenhouse Jr. (Sara Lee Artesano Bakery Bread Chevrolet #47). Il #1 ...

Alle granturismo da competizione dei primi anni 60 del Cavallino è stato dedicata la Lavant, ... che ha vinto sette campionati. Vedere all'opera i due assi è stata la dimostrazione che i ...... ex cestista e leggenda dell'NBA , oggi sessantenne imprenditore e principale azionista e presidente degli Charlotte Hornets dell'NBA e del team 23XI Racing dellaSeries. Uno dei più ...

NASCAR Cup Series, Talladega: Blaney vince su Harvick in volata OA Sport

NASCAR Cup Series, notte di verdetti a Bristol con la prima 'Elimination Race' OA Sport

TALLADEGA - Ryan Blaney won the 2023 YellaWood 500 at Talladega Superspeedway on Sunday in the middle race of the NASCAR Cup Series playoff Round of 12. Stage one was won by Ryan Blaney ...Ryan Blaney clinched a spot in the third round of the NASCAR Cup Series playoffs as he barely beat Kevin Harvick to the finish line ahead of a massive crash at Talladega.