Festa a Trieste per la Barcolana 55

(Di sabato 30 settembre 2023) A preso il via oggi la55. La grandedella vela diche terminerà, come ogni anno, la seconda domenica di ottobre,...

Ragazzini che analizzano scientificamente l'acqua dell'Isonzo, una macchina per vedere i neutrini, un bimbo - Spider man che fa sprizzare dalla mano ...

... Cagliari, Camerino, Catania, Genova, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni e" legate l'un l'altra da una 'maratona' virtuale " con l'intento raccontare la ......cerimonia dell'Alzabandiera si è aperta oggi alle 12.00 la 55.a edizione della Barcolana di... ad oggi sono già registrati per il via oltre 1200 imbarcazioni, mentre in città la grande...

A2 - Pallacanestro Trieste: la festa della presentazione alla città Pianetabasket.com

carnevale Festa d'Autunno Roiano Trieste News

In occasione della giornata di apertura di Barcolana55 l'Università di Trieste ha presentato il programma di attività ... personale a partecipare alla grande festa con entusiasmo e spirito di coesione ...In occasione della giornata di apertura della 55° edizione di Barcolana, sabato 30 settembre l’Università degli Studi di Trieste ha presentato il ricco programma di attività organizzate per celebrare ...