Ucraina | Zelensky nomina Shevchenko suo consigliere

Leggi su open.online

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il presidente dell’Volodymyrhato l’ex calciatore e allenatore Andriysuofreelance. La decisione è stata annunciata con decreto presidenziale comparso nella serata di ieri sul sito della presidenzanella sua carriera ha giocato nella Dinamo Kiev, nel Chelsea e nel Milan. Dal 2016 al 2021 è stato l’allenatore della nazionale del suo paese e gli è stato riconosciuto il titolo di Eroe dell’. Leggi anche: Svizzera, ok alla vendita di 25 carri armati Leopard 2 alla Germania a un patto: che non finiscano nelle mani degli ucraini L’Uefa riapre alle squadre russe, ma solo per le giovanili. Via libera ai tornei internazionali: «I bambini non paghino per gli adulti» Mosca ...