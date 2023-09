' Sergio Ramos | rapina shock durante una partita | presenti i quattro figli'

Per fortuna la vicenda si è conclusa solo con un grande spavento, ma di sicuronon potrà mai dimenticare cosa è accaduto proprio mentre si trovava in campo, impegnato con la maglia del Siviglia nel match valevole per il primo turno di Champions League contro il Lens.SIVIGLIA - Emerge un retroscena shock su, che sarebbe stato vittima di una rapina mentre era impegnato in campo. A riportarlo il quotidiano ' Abc ', secondo il quale i fatti risalgono allo scorso 20 settembre.

PAURA PER SERGIO RAMOS: RAPINA IN CASA MENTRE ERA IN CAMPO CON IL SIVIGLIA - Sportmediaset Sport Mediaset

"Sergio Ramos shock, casa svaligiata: erano presenti i quattro figli" Tuttosport

L'ex difensore del Real Madrid era impegnato in un match di Champions League: i malviventi sono fuggiti col bottino, senza torcere un capello ai bimbi e alle loro tutrici ...Sergio Ramos è diventato l'ultimo calciatore (di una lunga serie, purtroppo) a subire una rapina commessa nella sua stessa abitazione mentre era nel bel mezzo di una partita ufficiale con la sua ...