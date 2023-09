Mkhitaryan mai in panchina con Inzaghi Oggi ancora titolare?

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Henrikhè un incredibile risorsa di energia per l’Inter e Simone. Contro il Sassuolo a San Siro potrebbepartire dal primo minuto. POSSIBILITÀ – Henrikhpotrebbe nuovamente sorprendere tutti. O meglio, Simonepotrebbe farlo con le sue scelte a centrocampo. Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella sono sicuri del posto contro in Inter-Sassuolo, il ballottaggio è solo per la mezzala sinistra. C’è Davide Frattesi che scalpita e vuole un’altra chance con la ex, poi l’armeno.ha giocato 90 minuti con Monza, Fiorentina, Milan ed Empoli, anche 81 minuti col Cagliari e 68 con la Real Sociedad. In poche parole il giocatore non è mai rimasto inad inizio partita. Il centrocampista è un classe 1989, ha 34 anni e prima o ...

... in totale simbiosi con l'ambiente e il club nonostante quel 'Non si sa' sul proprio destino ... Sul file della dirigenza ci sono infatti anche i prolungamenti di(in scadenza a giugno), ...Inter " Sassuolo, le formazioni: riposano Pavard e Frattesi, Lautaro non si fermaIl tecnico ... Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries,, Calhanoglu, Barella e Dimarco a ...

È un Mkhitaryan mai visto: l'Inter accelera per il suo rinnovo La Gazzetta dello Sport

Inter, Mkhitaryan come il vino: allenatore in campo, l’età non conta. E punta al rinnovo fcinter1908

Enrico Albertosi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport per commentare la 'sua' partita, ovverto Cagliari-Milan in programma stasera, si dice convinto delle chance dei rossoneri di ...Con un ritocco di ingaggio, il Toro è pronto a dire un nuovo sì ai nerazzurri, che faranno di tutto per riuscire a tenerlo fino al 2028 ...