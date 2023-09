Lazio | Casale | «Con il gioco di Sarri i risultati torneranno»

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Nicolò, giocatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro il Torino Nicolò, giocatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro il Torino. PAROLE – «Ci sono stati molti confronti dove abbiamo capito il periodo che stiamo passando. La cosa più importante è trovare la prestazione e noi stessi. Coldel mister, ritrovando questa cosa, i. Delle cose tattiche da sistemare ci sono. Quando non arrivano isi vuole vincere a tutti i costi e vengono tralasciate alcune cose. Dobbiamo ripartire da questa sera».

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Mandas, Pellegrini