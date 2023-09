Frontalieri | il leghista Candiani | Dalla Svizzera concorrenza sleale Ecco come intervenire

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Stefano, deputato della Lega, è ospite di Io sono la mia legge – Parlamentari scatenati, la rubrica dedicata ai disegni di legge e alle proposte di legge dei parlamentari. L'Onorevole, intervistato da Costanza Cavalli, ha presentato una proposta di legge per istituire una Zona economica speciale nelle aree della Lombardia confinanti con la. "La Zes ha l'obiettivo di attrarre investitori stranieri in una zona dove ricevono trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici, finanziari", spiega. "Dobbiamo dare importanza alle zone di confine, nel caso specifico quelle con la: per l'Italia è un'area importante perché è l'unico che non fa parte dell'Unione Europea". Nella Zes le imprese che avviano una nuova attività economica potrebbero fruire dell'esenzione dell'Ires per i primi ...