Dalla Berlinguer duello tv a colpi di smartphone sul blocco navale | l’affondo di Donzelli straccia la Appendino video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ormai le argomentazioni dell’opposizione, Pd o M5s fa poca differenza, si limitano allo sberleffo e all’insulto: ma argomentazioni valide e convincenti zero. L’ultima dimostrazione arrivapuntata di ieri di È sempre Cartabianca dove l’ex sindaca pentastellata Chiarafornisce l’ultima discutibile performances al limite del grottesco, con Giovanniospite in studio chiamato al contraddittorio che la asfalta con poche, semplici, inoppugnabili parole. Parole che disintegrano il fragile schema accusatorio dell’interlocutrice grillina e che lasciano a coro di recriminazioni persino un solitamente loquace Andrea Scanzi, intercettato in un inedito mutismo a fronte della schiacciante replica del deputato di FdI, responsabile nazionale dell’organizzazione del partito. Ma procediamo con ordine....