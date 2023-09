Casalnuovo | messa in suffragio del boss Messina Denaro | il sacerdote conferma

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Aveva deciso di celebrare unaindelMatteo, ma poi ci ha ripensato e ha annullato l’omelia per “prudenza pastorale”. Are l’iniziativa, subito dopo sospesa a causa delle numerose polemiche scoppiate sui social, è ildella parrocchia di Licignano, a Calsanuovo, attraverso il deputato di Alleanza Sinistra-Verdi, Francesco L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Aveva deciso di celebrare una messa in suffragio del boss Matteo Messina Denaro, ma poi ci ripensa e l' annulla per « prudenza pastorale». È quanto ...

Aveva deciso di celebrare unain suffragio del boss Matteo Messina Denaro, ma poi ci ripensa e l'annulla per "prudenza pastorale". È quanto accaduto adi Napoli, dove il parroco della chiesa "Maria santissima ...Un parroco decide di celebrare unain suffragio del boss Matteo Messina Denaro , ma poi ci ripensa e l'annulla per 'prudenza pastorale'. È quanto accaduto adi Napoli, dove il parroco stamattina ha pubblicizzato sul ...

Casalnuovo, parroco organizza una messa per Matteo Messina Denaro. Poi la annulla “per prudenza pastorale” ilmattino.it

Vergogna a Casalnuovo: una messa per Matteo Messina Denaro Vesuvio Live

Accade a Casalnuovo, nella provincia di Napoli, dove il parroco della chiesa di Licignano aveva organizzato, per questa sera, una messa in suffragio ...Casalnuovo, organizza messa per Matteo Messina Denaro: la denuncia del deputato Francesco Emilio Borrelli sui social ...