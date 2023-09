Calendario Serie B calcio 2023 oggi | orari 27 settembre | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Si chiude, mercoledì 27, la settima giornata diB. Tre le partite in, tutte inalle 20.30 e visibili sia su Sky che su DAZN. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora In, oltre a Catanzaro-Cittadella, due big match come Como-Sampdoria e soprattutto Parma-Bari. Di seguito ile ilcompleti con le partite di, mercoledì 27, valide per la 7ª giornata diB. Le gare odierne veranno trasmesse da DAZN e Sky.Ore 20.30 Catanzaro-Cittadella – Diretta tv su DAZN e Sky ...