Morte Napolitano | minuto di raccoglimento non rispettato | multa per 5 club di A

(Di lunedì 25 settembre 2023)Giorgiodinon: arriva laper almeno cinquedi Serie A Tra venerdì 22 e domenica 24 settembre su tutti i campi di calcio (dalla Serie A fino ad arrivare ai dilettanti) è stato effettuato undiin memoria di Giorgio. L’ex presidente della Repubblica italiana scomparso all’età di 98 anni proprio nella serata di venerdì, poco prima delle ore 20. Una decisione presa, ovviamente, dalla Lega di Serie A per ricordare colui che ha avuto (primo nella storia) due mandati per rappresentare il nostro Paese.diin memoria di Giorgio(Foto LaPresse) ...

A causa della decisione del Pd di sospendere tutte le attività come forma di cordoglio per la morte del presidente emerito della Repubblica Giorgio ...

La decisione viene presa sulla base della rilevanza del decesso , per esempio ladi una personalità come quella di Giorgio, Silvio Berlusconi a giugno o una catastrofe naturale. Di ...Multati anche Catanzaro e Como: i tifosi non hanno rispettato il minuto di silenzio per ladi Giorgio. L'ultima sanzione è per la Sampdoria, per motivi simili a quelli di Palermo e ...

Giorgio Napolitano è morto: se ne va il primo presidente della Repubblica eletto due volte la Repubblica

È morto Giorgio Napolitano, il presidente emerito aveva 98 anni Corriere della Sera

In ossequio alle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, a motivo della giornata di “lutto nazionale” per la scomparsa e le ...ORVIETO – Bandiere a mezz’asta sul Palazzo comunale di Orvieto per la morte del Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, ...