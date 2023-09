Fabrizio Corona a Belve | «Mio figlio Carlos sta male | ha un malessere genetico»

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il fotografo, tornato un uomo libero dopo oltre dieci anni, si racconta a: dalle condizioni di salute di(«non potrà gestire la sua vita da solo») al rapporto con l’ex moglie Nina Moric («sta troppo fuori per capire che deve fare la madre, ma non riesco a colpevolizzarla»)

Personaggi TV. Il re dei paparazzi, Fabrizio Corona ritorna in Rai come ospite di Francesca Fagnani a Belve. L’uomo racconta uno degli aspetti più ...

C’è grande attesa per la prima puntata del nuovo ciclo di “Belve” che andrà in onda martedì 26 settembre in […]

si confessa a 'Belve' intervistato a Francesca Fagnani. Torna in Rai dopo 11 anni e racconta per la prima volta un aspetto doloroso della sua vita, legato alla malattia genetica del ...a belve torna in Rai dopo undici anni e racconta per la prima volta un aspetto doloroso della sua vita, legato alla malattia genetica del figlio Carlos: "Adesso sta male". E quando la ...

Belve 2023 sta per tornare e il primo ospite della prima puntata del programma condotto da Francesca Fagnani, sarà Fabrizio Corona ...Fabrizio Corona torna in Rai undici anni dopo la sua ultima apparizione sulla tv di Stato, facendo luce su una “malattia genetica” di cui soffre il figlio.