La Ryder Cup di golf lascia a piedi 50mila romani Tre quartieri senza metropolitana per potenziare la linea che porterà alle gare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Un evento storico. Una festa indimenticabile. Non proprio per tutti: laCup 2023 farà felice gli appassionati diitaliani e soprattutto stranieri, ma un po’ meno i. Perché la tradizionale sfida tra i migliori giocatori europei e americani, al via il prossimo 29 settembre nella Capitale, lasceràalmenoabitanti e tre, per quattro giorni. Il Comune? Non ha abbastanza treni e i pochi che ci sono serviranno ad aumentare le corse a beneficio del pubblico della. Per la manifestazioneistica (che si fregia chissà quanto a ragione di essere il terzo evento sportivo del pianeta dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio) sono attese a Roma quasi 2persone e ...