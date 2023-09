A Cagliari il Bibliobus torna al consueto orario

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 24 settembre 2023) Terminato il periodo durante il quale era stato adottato l’estivo, a partire da lunedì 25 settembre 2023, iltornerà alla consueta articolazione degli appuntamenti nelle varie fermate in città. Questo il dettaglio dei giorni e delle zone interessate per l’ultima settimana di settembre a: • lunedì 25: Piazza Giovanni XXIII – 15.00-19.00 • martedì 26: Mulinu Becciu, via Giotto – 09.00-13.00 • martedì 26: Genneruxi, via Stoccolma – 15.00-19.00 • giovedì 28: Is Mirrionis, Mercato di via Quirra – 09.00-13.00 • venerdì 29: La Palma, via Euro – 09.00-13.00 Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 329 9019746 o inviare una mail all’indirizzo:@comune..it