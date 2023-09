...erano imperativi i 3 punti ed era necessario vedere continuità di gioco con ciò dimostrato in... Si salva alla fine la Viola da unassedio belga. Si conferma comunque come la squadra di ...... proprio in prossimità della cittadina di Suzuka, ha ospitato il primo GP della massima... come la Toyota), la pista viene tristemente ricordata per ilincidente occorso a Jules Bianchi, ...

Netflix dedica una serie tv a Vasco Rossi Artribune

La Mia Prediletta: cos'è la serie tedesca su Netflix di cui tutti parlano [VIDEO] LaScimmiaPensa.com

Serie A, tremendo infortunio al crociato: torna nel 2024 [credit: LaPresse] – calciomercatonews.com L’infortunio ha mandato sotto shock tutto l’ambiente proprio quando il momento peggiore sembrava ...Notizia devastante per il calciatore che ha subito un terribile infortunio: ecco le ultimissime notizie che riguardano l'ex Serie A ...