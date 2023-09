Travestito da Carabiniere donna tenta di truffare anziana per 80mila euro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi traveste dae si qualifica comein borghese per farsi consegnare ottomilada un’di Avellino per evitare che il figlio, responsabile di un incidente stradale, finisse in carcere. Non c’è limite all’inventiva dei truffatori che, nel caso in questione, non è servita a portare a termine la truffa. L’, dopo aver ricevuto la telefonata di preavviso, ha scambiato poche battute sull’uscio di casa con il truffatore rimasto in attesa che laandasse a prendere il denaro. Lei ha invece telefonato al 113 della Polizia di Stato che con una pattuglia è intervenuta in via Oliviero, dove abita l’, e ha arrestato in flagranza un 19enne di Napoli. Una complice è invece riuscita a far perdere le tracce. ...