Real Madrid | vittoria col brivido | l’elogio di Ancelotti alla squadra

(Di giovedì 21 settembre 2023) Buona la prima stagionale per i Blancos in Champions League contro l'Union Berlino di Bonucci e Gosens e la prima in Europa senza Benzema dopo 14 anni. Le parole speciali pronunciate dal tecnico emiliano nello spogliatoio

... 41 titoli complessivi partendo dalla Coppa Moldava del 1999 e per strada qualche soddisfazione, come la storica e clamorosa vittoria 1 - 2 al Santiago Bernabeu contro il. Della rosa che ...... e altre combattute e decise solo nel finale, come i successi die Napoli e il pareggio dell' Inter con laSociedad griffato Lautaro Martinez. Champions League, zona Cesarini diventa ...

Meret: 'Bisogna lavorare ancora, con il Real Madrid non sarà decisiva' AreaNapoli.it

Terminato l'anno del colombiano la dirigenza potrebbe tentare il colpo Vazquez in uscita dal Real Madrid a parametro zero, soluzione usato sicuro per Inzaghi ...Il mercoledì di Champions ha regalato spettacolo: il Real Madrid si gode uno straordinario Bellingham, bene Bonucci, Onana disastroso. Rimonta Galatasaray ...