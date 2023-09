(Di giovedì 21 settembre 2023) Un 20enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato con l'accusa di lesioni aggravate per aver staccato con un morso un pezzo di una un uomo che aveva rimproverato per aver accarezzato il ...

Quando gli chiedono di poterlo, l'uomo in modo brusco fa capire loro digradire e li manda via . A quel punto, i duesolo iniziano a colpirlo e a prenderlo a spintoni, facendolo ...Alla richiesta dei giovani diil cane, l'uomo li avrebbe mandati via. A quel punto i due giovani lo hanno aggredito a pugni e spintoni, fino a farlo cadere a terra. Il 20enne gli si è poi ...

Non fa accarezzare il cane, al padrone staccano orecchio a morsi Agenzia ANSA

Non gli lascia accarezzare il cane, uomo aggredito a Monza: orecchio lacerato a morsi Sky Tg24

MONZA. Un ventenne è stato denunciato dalla Polizia di Stato con l'accusa di lesioni aggravate per aver staccato con un morso un pezzo di un orecchio a un uomo che lo aveva rimproverato per aver accar ...Un cittadino inglese di origine russa è stato aggredito da un giovane italiano che gli aveva chiesto di accarezzare l'animale. Ora è indagato per lesioni aggravate ...