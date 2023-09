Covid | la variante Eris prende piede | come riconoscerla dai sintomi

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il panorama delin Italia si tinge di preoccupazione con l’ascesa della(EG.5), evoluzione dell’Omicron, che ha recentemente conquistato la posizione dominante, con una presenza del 43,5%. Gli studi attuali indicano che questa nuovaha una maggiore resistenza, derivata da una mutazione (F456L) sulla proteina Spike, permettendo al virus di sfuggire più efficacemente alle difese anticorpali. Negli ultimi dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità, rilevati dalla piattaforma I-Co-Gen, si evidenzia una crescente predominanza di questa, insieme ad altri ceppi riconducibili ad Omicron. Di conseguenza, l’Italia ha registrato un incremento esponenziale dei contagi, passando da 5.889 a 30.777 casi in meno di un mese. Massimo Ciccozzi, noto epidemiologo, ...

