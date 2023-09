Asia Argento svela le sue priorità | Cosa viene prima tra sobrietà | figli e lavoro?

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 21 settembre 2023) Oggi Notizieha da poco festeggiato il suo compleanno, un'occasione che l'attrice ha sfruttato per condividere con i suoi follower di Instagram alcune riflessioni intime e personali.ha deciso di aprire il suo cuore, parlando di temi delicati come l'autostima e la lotta contro l'alcolismo.e il suo compleanno speciale Nel suo post di compleanno,ha scritto: "Oggi compio 48 anni, pubblico un selfie audace, ma non tanto per la mia nudità - a quella vi ho anestetizzati da quando ero una teenager - la verità è che per me è ancora complicato guardarmi allo specchio e dirmi che mi voglio bene per davvero. Che mi accetto per quella che sono. Che merito anche io il meglio".e la sua ...