Carolina Marconi rivela come sta | “Doccia fredda”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 20 settembre 2023) In questo momento, l’attenzione del pubblico dovrebbe essere concentrata sui nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023. In realtà, però, sono i protagonisti della scorsa edizione a continuare a stimolare l’interesse dei fan. Nelle ultime ore, un post pubblicato daha generato grande paura tra le persone che la seguono. L’ex vippona, infatti, ha deciso di mettere i follower al corrente delle sue attuali condizioni di salute. L’ultima tac, purtroppo, non è andataprevisto. GF Vip 7,spiazza i fan: non ha buone notizieha combattuto duramente contro un tumore al seno. Le cure, seppur pesanti, le hanno permesso di sconfiggere con successo la malattia. Negli ultimi giorni, si è sottoposta a una tac di routine per ...