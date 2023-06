Nikita Pelizon | gran fisico all’Isola dei Famosi 2023

Leggi su bellezze.tv

(Di lunedì 12 giugno 2023) Vincitrice delde Fratello Vip 7,conquista tutti con il suoscolpitodei. Nata a Trieste nel 1994, sin da piccola insegue il sogno di far parte del mondo dello spettacolo e di lavorare nel mondo della moda. Si trasferisce a Milano a 18 anni, dove inizia presto a lavorare come modella. CarrieraLa svolta nella carriera diarriva quando diventa testimonial della campagna pubblicitaria dell’azienda telefonica Tre in Svezia. Successivamente si fa conoscere dalde pubblico partecipando a Temptation Island come tentatrice e poi a Ex on the Beach. Nel 2017 prende parte alla terza stagione di Un passo ...