L’Olimpia termina il campionato con il match di semifinale playoff

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 19 maggio 2024) Ancora una volta, come la stagione scorsa,Pesaroil propriodi serie C in. L’anno scorso, ad avere la meglio su Pesaro fu Umbertide, poi vincitrice del, che chiuse la serie 2-0. Stessa risultato, quest’anno, a favore di Pescara che, con la netta vittoria in gara 2, si è aggiudicata un posto in finale dove affronterà Roseto. "Mi è dispiaciuto molto non arrivare al completo alla fase più importante della stagione, ma questo non deve essere una scusa per noi – commenta coach Marco Giovanelli-. Abbiamo fatto unmolto altalenante in cui ottime prestazioni hanno lasciato spazio ad altre non altrettanto belle. Durante l’anno abbiamo lasciato alcuni punti importanti che magari ci avrebbero dato degli ...