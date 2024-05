Aerei russi in Tunisia - la paura dell’Occidente e dell’Italia

(Di domenica 19 maggio 2024) “Continuiamo a essere preoccupati per le attività della Wagner, e quelle sostenute dallaa nel continente africano, che alimentano i conflitti e favoriscono la migrazione irregolare, anche verso la”, queste le parole di un portavoce del dipartimento di Stato, riportate da Repubblica, che evidenziano una delle principali preoccupazioni del governo italiano: la penetrazione militare di Mosca in. Tale mossa completerebbe la manovra a tenaglia del Cremlino per l’influenza nella regione, già avviata in Libia, Algeria e Sahel, e potrebbe innescare una nuova ondata di sbarchi verso l’Italia, creando potenziali divergenze all’interno della maggioranza sulla linea da adottare nei confronti di Putin. Nei giorni scorsi, sono stati avvistati voli militariatterrare nell’aeroporto di Djerba, un’isola ...

Le interferenze sono iniziate nel 2022, in concomitanza con l'invasione dell'Ucraina. Nell'ultimo mese due aerei non sono riusciti ad atterrare a causa dei problemi con il segnale Gps

