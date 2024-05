Voragine sulla strada a Galzignano - i ciclisti ignorano le transenne e passano | farà la guardia il titolare del food truck il Bestio

Una Voragine si è aperta dopo una grossa perdita d'acqua dovuta alla rottura di una tubatura in via del Forte Braschi . La strada è stata chiusa al traffico e sono state deviate le linee bus 49 e 46 su via di Boccea.Continua a leggere

