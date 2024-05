ATP Roma - una finale inattesa | Zverev e Jarry per il trofeo e trovare la loro redenzione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Unache in pochi avrebbero pronosticato agli Internazionali di. Un torneo condizionato da un paio di assenze pesanti come quelle di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, e in cui molti dei favoriti, in primis Novak Djokovic, hanno deluso. Regalandoci così un ultimo atto dalle numerose sfaccettature, che per entrambi può significare la sublimazione della’. A vestire i panni del favorito sarà Alexander. Per il tedesco un torneo senza particolari patemi fino alla semi, dove ci ha messo un set per venire a capo della sorpresa Alejandro Tabilo. Alla lunga il suo gioco sul mattone tritato è venuto fuori, aiutato anche dal pubblico italiano che lo ha in qualche modo ‘adottato’, facendogli sentire tanto calore. Non per niente il tedesco si è rivelato al ...