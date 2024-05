Playout di pallamano Macagi - una giornata no

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Secchia Rubiera 33Cingoli 31 SECCHIA : Voliuvach, Meletti, Bartoli Davide, Benci, Bertolotti, Oleari 1, Kasa 11, Bartoli Roberto 2, Beorlegui 8, Giovanardi 2, De La Santa 2, Strada 6, Bonassi, Canelli, Boni, Ceccarini 1. All.: Ferroni.CINGOLI: Albanesi, Santamarianova, Mihail, D’Agostino, Ciattaglia 3, Shehabeldin 5, Mangoni 3, Somogyi 4, Bordoni, Latini, Strappini, D’Benedetto 5, Rossetti, Compagnucci, Gigli, Codina Vivanco 11. All.: Palazzi. Arbitri: Fornasier e Schiavon; commissario: Fabbian. AllaCingoli non bastano gli 11 gol di Aaron Codina Vivanco per battere in gara-1 dei play out il Secchia Rubiera vittorioso 33-31. La permanenza in A Gold se la giocherà giovedì e sabato prossimi in casa laCingoli che fino al 20’ del primo tempo, dopo il 2-3 al 4’, resta sotto d’un ...