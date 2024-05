Zaynab Dosso dopo i 200 a Roma | Ho preso la gara come un allenamento - partenza troppo spedita

(Di domenica 19 maggio 2024)è tornata inieri a tre giorni di distanza dal record italiano firmato a Savona sui 100 metri. L’azzurra, in occasione delSprint Festival, è tornata a fare la distanza dei 200 metri. L’emiliana è partita bene, salvo poi fare fatica nella parte finalela curva. 23.10 con 0,4 m/s di vento contrario il crono fatto segnare dalla velocista italiana che si è messa dietro la sorprendente 17enne Elisa Valensin e Alice Mangione. Queste le considerazioniladiai microfoni della FIDAL: “L’houn, ho sperimentato, la pista è molto buona, spinge. Forse l’ho interpretato in modo un po’ sbagliato, ho detto ‘parto a tutta’ invece poi ho faticato negli ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.11 Tortu PRIMO! 20.72 per il 25enne milanese, crono non eccezionale per l’azzurro che, nonostante il +0.7 m/s di vento, non piazza una prestazione strabiliante che comunque gli vale la vittoria. Secondo ...

Nella splendida cornice dello Stadio dei Marmi è andato in scena il Roma Sprint Festival, evento di Atletica leggera dedicato alle discipline veloci. Manifestazione di grande rilievo vista la presenza di grandi stelle del movimento tricolore come ...

