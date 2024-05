Francesca Dominici: "I dati sono il progresso, e solo gli scienziati possono salvare il pianeta" - francesca dominici: "I dati sono il progresso, e solo gli scienziati possono salvare il pianeta" - Insegna biostatistica a Data Science ad Harvard, ed è stata premiata da Time Magazine per aver spinto Biden a cambiare la legge sull'inquinamento ...

L'impegno di Carlotta Pianigiani per lenire le sofferenze ad Haiti. L'aretina tra i 100 più influenti di Time - L'impegno di Carlotta Pianigiani per lenire le sofferenze ad Haiti. L'aretina tra i 100 più influenti di Time - Carlotta Pianigiani lavora per la pluripremiata Ong africana Alima (Alliance for International Medical Action), un'organizzazione medico-umanitaria fondata nel 2009 per fornire assistenza alle ...

Chi è Francesca Manzini: età, carriera, vita privata, la malattia - Chi è francesca Manzini: età, carriera, vita privata, la malattia - francesca Manzini è ospite della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda dalle 0re 14,00 su Rai 1. L’imitatrice e conduttrice radiofonica sarà in studio p ...