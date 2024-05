Incidente in un cantiere ad Ischia - operaio perde una gamba

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri pomeriggio ai carabinieri della locale Compagnia insieme a quelli della Stazione sono intervenuti, allertati dal 118, a via Mazzella 53 per un infortunio sul lavoro. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima undi 42 anni di Barano d’mentre effettuava dei lavori di rifacimento del manto stradale all’interno di un condominio rimaneva incastrato con ladestra nella benna miscelatrice del caterpillar. L’uomo è stato trasferito d’urgenza in codice rosso nell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno ed è tuttora lì ricoverato per le lesioni riportate, purtroppo è stata necessaria l’amputazione della. I carabinieri hanno sequestrato l’attrezzatura e l’area didi circa 190 metri ...

