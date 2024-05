Finalissima dei playoff Grifone all’assalto del Tau

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) "Il Tau Altopascio è una formazione che ha messo in difficoltà tutte le squadre e non soltanto il Grosseto durante la prima fase. E’ una società importante e anche se non ha il blasone, tuttavia è una società ambiziosa". L’allenatore Roberto Malotti, squalificato, che seguirà dalla gradinata la gara, insieme ai suoi due fedeli cani, assegna un grande significato al match che stasera, inizio alle 20,30, allo stadio "Zecchini" vedrà il Grosseto affrontare il Tau nell’ultimo impegno della stagione. "Non è una gara di fine anno quella che il Grosseto affronta – prosegue il tecnico del– ma una vera e propria finale deinella quale il Grosseto deve mostrare tutta la propria potenzialità per aggiudicarsi l’intera posta in palio. Altrimenti vorrebbe dire che abbiamo sbagliato". "Abbiamo preparato bene, come al solito, la gara e tutti i ...