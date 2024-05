(Di domenica 19 maggio 2024) Roma, 19 maggio 2024 – La minaccia russa ha rivoluzionato le priorità dele oggi i Paesi Ue concordano sulla necessità di alzare la quota di pil destinata alla. Ma armarsi non basta. La vera sfida per il Parlamento europeo e i nuovi assetti istituzionali dell’Unione (il Consiglio e la Commissione) sarà costruire un’Europa che sappia imporsi comee diplomatica. È noto che la Francia preferisca muoversi da sola nelle crisi globali (soprattutto se toccano interessi nazionali), ma nel mondo di oggi neppure Parigi può fare da sola. E forse lo ha capito. Si è visto con Putin e in Africa. E non è solamente un problema di forza o debolezza militare. Lacomune nella Ue è utilissima, ma non sarà la soluzione definitiva senon saprà farsi ...

In attesa di essere chiamato dai magistrati, il presidente della Regione studia le carte nella casa di Ameglia dove sta scontando i domiciliari: non ci sarà il ricorso al Riesame

Di fronte alla crescente sfida ipersonica, l’Europa ai prepara a sviluppare delle contromisure adeguate. In questo contesto si inserisce l’accordo siglato da MBDA con l’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (Occar) ...

Nitrosi La minaccia russa ha rivoluzionato le priorità del L’Europa e oggi i Paesi Ue concordano sulla necessità di alzare la quota di pil destinata alla difesa. Ma armarsi non basta. La vera sfida per il Parlamento europeo e i nuovi assetti ...

Non solo difesa: l’Europa diventi potenza politica - Non solo difesa: l’Europa diventi potenza politica - E forse lo ha capito. Si è visto con Putin e in Africa. E non è solamente un problema di forza o debolezza militare. La difesa comune nella Ue è utilissima, ma non sarà la soluzione definitiva se ...

Diakité bomber, i centrali da urlo. Mignani si gode la super difesa: chi in campo contro il Venezia - Diakité bomber, i centrali da urlo. Mignani si gode la super difesa: chi in campo contro il Venezia - La difesa del Palermo ha giocato un ruolo chiave nella vittoria per 2-0 contro la Sampdoria, dimostrando una solidità e un’efficacia impressionanti. Non solo la squadra ha mantenuto la porta inviolata ...

Gaza, ultimatum a Netanyahu: scontro con Gantz sul piano per la Striscia - Gaza, ultimatum a Netanyahu: scontro con Gantz sul piano per la Striscia - Il membro del gabinetto di guerra lancia l'ultimatum: 'Piano entro l'8 giugno o lascio il governo'. La dura replica del premier ...