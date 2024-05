(Di domenica 19 maggio 2024) Silke Vanè una nuova farfalla mentre la Volley Bergamo 1991 sceglie altre due giovanissime atlete, Adriano e Farina, per la ricostruzione. Gran colpo di mercato delladi coach Gianni Caprara, club che quest’anno punta ad una salvezza senza troppi patemi e a levarsi qualche soddisfazione dopo una stagione assai travagliata, che ha ingaggiato nei giorni scorsi la centrale belga Silke Van, di proprietà della Vero Volley Milano. Silke sarà presto una delle nuove farfalle, grazie al bel colpo messo a segno dal direttore sportivo Carmelo Borruto. La centrale belga, classe 1999, arriva a Busto direttamente dal Volley Mulhouse Alsace, squadra francese guidata da coach Francois Salvagni (team che ha appena ingaggiato nientemeno che Valentina Diouf) che ha disputato anche la Champions. "Non vedo l’ora di unirmi alla ...

Van Avermaet, una stella del Belgio per la Uyba - Van avermaet, una stella del Belgio per la uyba - La Volley Bergamo 1991 punta alla ricostruzione con le nuove atlete Adriano e Farina. La uyba di coach Caprara ingaggia la centrale belga Van avermaet per una stagione di conferme e soddisfazioni.

Silke Van Avermaet, stella del Belgio per la Uyba Volley - Silke Van avermaet, stella del Belgio per la uyba Volley - La centrale di classe 1999 proviene dalle francesi del Mulhouse. La firma alla vigilia della European Golden League che giocherà con la sua nazionale ...

UYBA, Silke Van Avermaet è una nuova farfalla - uyba, Silke Van avermaet è una nuova farfalla - Dalla European Golden League alla Serie A1 italiana: l’immediato futuro di Silke Van avermaet ha già i confini ben delineati.