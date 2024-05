Kvaratskhelia - De Laurentiis pronto ad avvicinarsi all’ingaggio di 5 milioni richiesto Gazzetta

(Di domenica 19 maggio 2024) Appena terminato il campionato il presidente del Napoli, De, e Mamuka Jugeli, l’agente disi incontreranno per parlare del futuro del calciatore georgiano. Già da qualche tempo circolano diversi nomi di club stranieri interessati a Kvara, dal Psg al Barcellona e dunque c’è l’urgenza di ritoccare il contratto per blindare l’attaccante. Ladello Sport riporta le cifre che dovrebbero essere quelle del nuovo accordo Il nuovo ingaggio di“A ogni modo, nel futuro didovrebbero esserci condizioni migliori. L’accordo in vigore con gli azzurri prevede un ingaggio da 1,5di euro a stagione fino al 2027. La richiesta è di 5, per ora il club si mantiene sui 4 con diversi bonus legati sia ai ...

Il futuro di Kvaratskhelia dovrebbe essere a Napoli, nonostante ciò, le voci sul talento insistono, ADL si è espresso in merito. Khvicha Kvaratskhelia dovrebbe essere uno dei pochi perni certi da cui ripartire. In casa Napoli ci sarà una discreta ...

IL MATTINO - Il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia, ma occhio a PSG e Barcellona - IL MATTINO - Il Napoli vuole blindare kvaratskhelia, ma occhio a PSG e Barcellona - Il Mattino ha fatto il punto sul rinnovo di Khvicha kvaratskhelia, attaccante del Napoli ... (1,5 milioni a stagione). De laurentiis sa bene che per blindare il suo diamante più prezioso deve ...

GAZZETTA - In programma un incontro tra ADL e l'agente di Kvaratskhelia per discutere del rinnovo, balla un milione tra domanda e offerta - GAZZETTA - In programma un incontro tra ADL e l'agente di kvaratskhelia per discutere del rinnovo, balla un milione tra domanda e offerta - NAPOLI - Secondo La Gazzetta dello Sport, Aurelio De laurentiis, presidente del Napoli, incontrerà tra due settimane Mamuka Jugeli, agente di Khvicha kvaratskhelia, attaccante del Napoli, per ...

Kvaratskhelia, contro la Fiorentina il sigillo sul futuro - kvaratskhelia, contro la Fiorentina il sigillo sul futuro - La firma di Kvaravaggio nella terra dei... Medici. Quella pennellata di kvaratskhelia sul rettangolo (verde) dell’Artemio Franchi di Firenze è valsa venerdì scorso il pareggio ...