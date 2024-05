TORNEO DELLA PACE Under 16 travolgente Successo per 19-0

(Di domenica 19 maggio 2024) PERUGIA: Vinti (17’ st Galletti), Cingolani, Bartolini, Cesarini (1’ st Fiorentini), Cantalino, Perugini (1’ st D’ovidio), Dottori (1’ st Mechelli), Vanni (5’ st Bellali), Pepe, Ciani (17’ st Bevanati), Merico (1’ st Peruzzi). A disp.: Brunori, Agnissan. All.: Anelli RETI: 1’ pt, 13’ pt e 3’ st Ciani, 3’ pt e 5’ pt Pepe, 7’ pt, 18’ pt, 21’ pt e 34’ pt Merico, 40’ pt (autogol) Alef, 15’ pt e 38’ pt Dottori, 30’ pt Perugini, 10’ st Bartolini, 15’ st, 26’ st e 34’ st Bellali, 39’ st Cingolani SOLOMEO – Vittoria clamorosa alla seconda giornata nelper l’16 del Perugia contro il Canadian Football Club per 19-0. Primo tempo dominio Perugia con la doppietta di Ciani, Pepe, Dottori, il gol di Perugini, un’autorete e la tripletta di Merico nei primi 45 minuti. Nella ripresa la situazione non cambia e ...

