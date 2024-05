Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2024)DEL 19 MAGGIOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA MONTEPORZIO CATONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, SI RACCOMANDA COMUNQUE LA DOVUTA ATTENZIONE; CIRCONE CHE PER IL RESTO E’ REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA PROVINCIALE LEUCIANA DA DOMANI AL VIA LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DEI CIPPI CHILOMETRICI A CURA DI ASTRAL DAL KM 8 AL KM 17 TRA I COMUNI DI PONTECORVO E PICO; SUI TRATTI INTERESSATI SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON LIMITE DI VELOCITA’ A ...